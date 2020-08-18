Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка средства для контроля воды и запчастей для нужд Южного и Сургутского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Поставка средства для контроля воды и запчастей для нужд Южного и Сургутского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 13:3518.08.2020 13:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155695Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155695

    Наименование закупки

    Поставка средства для контроля воды и запчастей для нужд Южного и Сургутского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 17:06

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки_(15_дн).docx

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средства для контроля воды и запчастей для нужд Южного и Сургутского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 13:35 GMT +318.08.2020 13:3518.08.2020 13:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155695Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средства для контроля воды и запчастей для нужд Южного и Сургутского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    496 620,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область,Тюменская область, 1. Инженерно-технический центр ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460000 г. Оренбург ул. Терешковой, д. 295; 2. Южный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, Астраханская область, Ст. назначения – Аксарайская-2 Приволжской ж.д, код 617007. Ж/Д код Южного филиала - 1509. п. 2 Сургутский филиал ООО "Газпром энерго", Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут , ул. Производственная, д. 4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Ст. назначения – Аксарайская-2 (Приволжской ж.д, код 617007) должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для контроля воды PH-минус для регулировки pH гранулы 25КГ ведро Aquatics"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 2"

    "Часть запасная Блок электронный US-800-30-Р для расходомера US-800 пластик"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 77544
    Поставка гильз и термометров для комплектации объекта "Обустройство площадки куста № 2050 для пробной эксплуатации скважины № 20500 с целью поддержания пластового давления в нефтяной залежи пласта БУ 11 третьего опытного участка УНКГМ и давления в системе бескомпрессорного газлифта НП-2"
    Поставка гильз и термометров для комплектации объекта "Обустройство площадки куста № 2050 для...
    77544
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 04:00(GMT+03:00)
    20 419
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Ценовой запрос № 79625
    Закупка Струевыпрямителя ЭМИС-ВЕКТА 1200 200-09Г
    Закупка Струевыпрямителя ЭМИС-ВЕКТА 1200 200-09Г
    79625
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 02:00(GMT+03:00)
    434 153
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 83059
    Поставка стенда очистки жидкости по статье ОНМ для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"
    Поставка стенда очистки жидкости по статье ОНМ для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское...
    83059
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    197 483
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить