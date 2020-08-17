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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка лечебно-профилактической продукции для пансионата "Факел" (20202642)

    ТГСтаврополь Поставка лечебно-профилактической продукции для пансионата "Факел" (20202642)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 16:3017.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155693Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155693

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка лечебно-профилактической продукции для пансионата "Факел" (20202642)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:49

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка лечебно-профилактической продукции для пансионата "Факел" (20202642)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 16:30 GMT +317.08.2020 16:3017.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155693Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка лечебно-профилактической продукции для пансионата "Факел" (20202642)

    Начальная цена

    349 810,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, д.4-6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для ванн жидкий концентрат Balneomed "Розмарин" красный 10000МЛ пластиковая канистра ООО «АрБиПи» ТР ТС 009/2011 ТУ 9158-080-17444221-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Средство для ванн жидкий концентрат Balneomed "Лаванда" синий 10000МЛ пластиковая канистра ООО «АрБиПи» ТР ТС 009/2011 ТУ 9158-080-17444221-2015"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Средство для ванн жидкий концентрат Balneomed "Валериана" голубой 10000МЛ пластиковая канистра ООО «АрБиПи» ТР ТС 009/2011 ТУ 9158-080-17444221-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Средство для ванн жидкий концентрат Balneomed "Каштан" темно-красно-коричневый 10000МЛ пластиковая канистра ООО «АрБиПи» ТР ТС 009/2011 ТУ 9158-080-17444221-2015"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Средство для ванн жидкий концентрат Balneomed "Серная ванна" желтый 10000МЛ пластиковая канистра ООО «АрБиПи» ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Средство для ванн Соль морская йодобромная Balneomed 1КГ картонная коробка (4 фильтр-пакета по 250Г) ООО «АрБиПи»"

    Кол-во: 750.000

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