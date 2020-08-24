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Наименование закупки
Поставка ограждения крановых узлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 16:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-57-40
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
pyashinatv@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пяшина Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ограждения крановых узлов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2020 09:30 GMT +324.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155689Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ограждения крановых узлов
Начальная цена
697 320,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607900, Нижегородская обл., Починковский р-он, ст. Ужовка, ул. Советская, 26 грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации МТР "Ужовка" Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата поставленного товара производится Покупателем не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем подписания им товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Гарантийное обслуживание 24 месяца.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Кол-во: 39.000
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