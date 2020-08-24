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    Главная / Торги / Поставка кабельных муфт, комплектов заземления и ремонтных комплектов КРМА-2-3

    Поставка кабельных муфт, комплектов заземления и ремонтных комплектов КРМА-2-3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155687Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155687

    Наименование закупки

    Поставка кабельных муфт, комплектов заземления и ремонтных комплектов КРМА-2-3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 416-57-40

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    pyashinatv@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пяшина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельных муфт, комплектов заземления и ремонтных комплектов КРМА-2-3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 09:30 GMT +324.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155687Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельных муфт, комплектов заземления и ремонтных комплектов КРМА-2-3

    Начальная цена

    801 954,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект заземления Elmast КЗМ-15.1 (14.2) вертикальный ГОСТ 464-79"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Муфта МП-КСПП-ЗКП"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 3"

    "Комплект ремонтный КРМА-2-3 для ремонта муфт на кабелях связи с алюминиевой оболочкой ГОСТ 13781.2-77"

    Кол-во: 14.000

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