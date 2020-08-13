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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 15:3013.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155682Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155682

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8152) 521343

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Larisa.Roslyakova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рослякова Лариса Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 15:30 GMT +313.08.2020 15:3013.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155682Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка 14 календ. дней , оплата 10 календ.дней, взаимодействие по электронному документообороту (СБИС или Диадок)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор инструментов универсальный Ombra OMT 88S 88шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Набор головок торцевой Автодело 39828"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Набор инструментов Makita D-37194 5...13мм 200шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Ножовка по дереву 450мм"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Угольник измерительный слесарный 400x250мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Лопата снеговая сталь оцинкованная 380x380мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Шина для бензопилы Stihl 14" 1.3мм 50зв."

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Набор инструмента электромонтера МТС-1-РТ для использования в работах эксплуатационно-технического обслуживания стационарного оборудования телефонной связи 20шт с сумкой, без буравов, мультиметра"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "кувалда 5 кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Лопата штыковая Зубр ОВК Эксперт Титан титан 1440мм 220x300мм"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 11"

    "Лопата штыковая металл B200 x L285мм с черенком"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Леска для триммера круглая 3мм 25м"

    Кол-во: 13.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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