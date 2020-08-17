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    Главная / Торги / Ценовой запрос на средства индивидуальной защиты

    Ценовой запрос на средства индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155681Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155681

    Наименование закупки

    Ценовой запрос на средства индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:41

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_на_маски_ФАУ_ГГЭ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Крымский филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
    Все закупки и тендеры КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

    Юридический адрес

    299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10

    Почтовый адрес

    299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10

    Контактный телефон

    +7 869 241-70-89

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.mikhailova@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Марина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Севастополь Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос на средства индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155681Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос на средства индивидуальной защиты

    Начальная цена

    96 380,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Севастополь Город, Севастополь, ул. Вокзальная, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 полномочными представителями Сторон, но не раннее выплаты Поставщиком неустойки, в случае ее применения к Поставщику в соответствии с Договором.Поставка Товара осуществляется течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты заключения договора. Затраты на доставку Товара до места поставки включены в цену Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ
    Все закупки и тендеры КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    299009, Российская Федерация, Севастополь, ул.Вокзальная, д.10

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска медицинская трехслойная"

    Кол-во: 6800.000

    "Позиция 2"

    "Маска защитная многоразовая"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Термометр бесконтактный инфракрасный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств"

    Кол-во: 3.000

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