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    Главная / Торги / Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155677Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155677

    Наименование закупки

    Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:18

    Документация процедуры

    Требования_к_документам_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mparemskaya@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паремская Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155677Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    625 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, 238552, Калининградская область, Зеленоградский район, на расстоянии 1,5 км. по автодороге №А-191 от пос. Романово ул. Звездная д. 2 по направлению в пос. Рощино.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 раб. дней с даты отгрузки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик давления Метран-150TG4 (0-25МПа) 2G 2 1 A М5 EM S5 B1 K12/0106 М Т 2 2 С В 1 1 2 F 5 0-25МПА ТУ 4212-022-51453097-2006 ЗАО ПГ Метран"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.17Сп-Exd-4/20-(-50+50)-0.5-2-2-3000-168-Н-К1/Г6-К-П ЗАО СКБ Термоприбор ВБАЛ 2.821.011 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Датчик давления Метран-150TG4 (0-25МПа) 2G 2 1 A М5 EM S5 B1 K12/0106 М Т 2 2 С В 1 1 2 F 5 0-25МПА ТУ 4212-022-51453097-2006 ЗАО ПГ Метран"

    Кол-во: 1.000

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