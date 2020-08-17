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Наименование закупки
Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 16:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
mparemskaya@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паремская Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155677Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
625 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, 238552, Калининградская область, Зеленоградский район, на расстоянии 1,5 км. по автодороге №А-191 от пос. Романово ул. Звездная д. 2 по направлению в пос. Рощино.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
15 раб. дней с даты отгрузки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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