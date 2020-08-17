Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 155677 Наименование закупки Поставка КИП для объекта "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГт до проетного активного объема 800 млн куб м" для нужд ООО "Газпром инвест" Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Документация процедуры Требования_к_документам_КИМ.docx

Организатор Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"

Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест" Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 612-86-01 Адрес электронной почты mparemskaya@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Паремская Мария Александровна Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Калининградская область Ключевые слова:

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