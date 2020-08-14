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    приобретение материалов для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 07:0014.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155676Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155676

    Наименование закупки

    приобретение материалов для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-43-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.V.Paradeeva@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парадеева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение материалов для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 07:00 GMT +314.08.2020 07:0014.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155676Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение материалов для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Столбик опознавательный Связьстройдеталь СОС-2.5 110501-00005 для установки на загородных участках кабельной трассы для маркировки ее прохождения D83 x 2500мм"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 2"

    "Эмаль ПФ-115 черная 0.8кг"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 3"

    "Растворитель уайт-спирит С4-155/200 1л"

    Кол-во: 86.000

    "Позиция 4"

    "Кисть малярная флейцевая BIBER Стандарт КФ-63 63мм плоская"

    Кол-во: 44.000

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