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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155675Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155675

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8152) 521343

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Larisa.Roslyakova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рослякова Лариса Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 13:00 GMT +314.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155675Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ в филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, д. Подберезье, ул. Связистов, 1а Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка 14 календ. дней , оплата 10 календ.дней, взаимодействие по электронному документообороту (СБИС или Диадок)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гвозди строительные 3мм 80мм сталь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Канистра металлическая алюминий 10л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Ведро оцинкованное 10л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Болт шестигранный M4 L30мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 10x40мм сталь желтопассивированный"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Шуруп универсальный 3.5x41мм"

    Кол-во: 4.500

    "Позиция 7"

    "Шуруп универсальный 3.5x45мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Шуруп универсальный 3.5x25мм"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 9"

    "Дюбель распорный D8 x L50мм полипропилен с шурупом"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Шуруп универсальный 4.2x32мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Дюбель распорный D6 x L55мм полипропилен с шурупом"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Шуруп универсальный 4.2x51мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Дюбель распорный D6 x L45мм полипропилен"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 14"

    "Шуруп универсальный 8x70мм с шестигранной головкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Дюбель распорный D6 x L25мм полипропилен с шурупом"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 16"

    "Дюбель распорный D12 x L71мм полипропилен с шурупом"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Шуруп сантехнический 8x100мм сталь оцинкованная с шестигранной головкой DIN 571"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Шуруп универсальный 4.2x32мм с прессшайбой"

    Кол-во: 1400.000

    "Позиция 19"

    "Шайба плоская М4 4.3мм 8.64мм 0.8мм DIN 125"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Хомут для крепления 10 плинтов 1050x2200мм металл"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 21"

    "Скоба крепежная с гвоздем 3мм 100шт"

    Кол-во: 150.000

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