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    Главная / Торги / ШОС и модули оптические в Краснодар.

    ШОС и модули оптические в Краснодар.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 16:0014.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155672Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155672

    Наименование закупки

    ШОС и модули оптические в Краснодар.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ШОС и модули оптические в Краснодар.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 16:00 GMT +314.08.2020 16:0014.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155672Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ШОС и модули оптические в Краснодар.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2. г. Краснодар ул. Кутузова 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету после получения в течение 7 календ. дней . Стоимость доставки включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM simplex 2мм 1м"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM simplex 2мм 2м"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Модуль оптический Gateray GR-S1-M8505L-D 500м 850нм LC"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 50/125мкм MM simplex 2мм 3м"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Шнур оптический LC/UPC-SC/UPC 50/125мкм MM simplex 2мм 3м"

    Кол-во: 15.000

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