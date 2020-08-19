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Наименование закупки
Поставка "Пучок трубный 34.0050.00.000-15пс" для нужд ООО "Газпром комплектация"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 16:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-04-90
Факс
Адрес электронной почты
OPrivalova@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Привалова Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка "Пучок трубный 34.0050.00.000-15пс" для нужд ООО "Газпром комплектация"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 00:00 GMT +319.08.2020 00:0019.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155668Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка "Пучок трубный 34.0050.00.000-15пс" для нужд ООО "Газпром комплектация"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка Продукции силами Поставщика. Поставленная Продукция и транспортные расходы оплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов предусмотренного Договором, на поставленную Продукцию и соответствующие транспортные расходы.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000
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