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Наименование закупки
Поставка плиты потолочной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 15:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
Почтовый адрес
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Контактный телефон
7 4329518
Факс
+7 831 432-88-80
Адрес электронной почты
nrbc-1@rambler.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егерев Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плиты потолочной
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 00:00 GMT +317.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155665Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плиты потолочной
Начальная цена
93 060,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Адрес Заказчика: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 194.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик осуществляет поставку товара непосредственно Заказчику своим транспортом в течение 5 рабочих дней.Оплата товара производится в течение 15 рабочих дней по факту поставки товара после подписания товарной накладной Сторонами, и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Адрес местонахождения
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Кол-во: 1175.000
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