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    Главная / Торги / Поставка ручной инструмент Коми филиал ПАО Ростелеком

    Поставка ручной инструмент Коми филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155663Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155663

    Наименование закупки

    Поставка ручной инструмент Коми филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 15:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8152)532740

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Koksharova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кокшарова Татьяна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ручной инструмент Коми филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 17:00 GMT +313.08.2020 17:0013.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155663Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ручной инструмент Коми филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д 160Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету на 7 кал.день после подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кусачки KNIPEX-WERK KN-9562190 190мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Ключ гаечный односторонний рожковый 32мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Бита PH 2 150мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Бита шлицевая 90мм"

    Кол-во: 4.000

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