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    Главная / Торги / Сопоставление коммерческих предложений-237 Выполнение работ по ремонту здания Пестречинского РУЭС по адресу: с.Пестрецы, ул. Гаврилова, 22

    Сопоставление коммерческих предложений-237 Выполнение работ по ремонту здания Пестречинского РУЭС по адресу: с.Пестрецы, ул. Гаврилова, 22

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155660Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155660

    Наименование закупки

    Сопоставление коммерческих предложений-237 Выполнение работ по ремонту здания Пестречинского РУЭС по адресу: с.Пестрецы, ул. Гаврилова, 22

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 15:44

    Документация процедуры

    извещение_и_документация.docx

    3__Инфокарта_Запрос_предл_новое_(2).docx

    Проект___образец_договора_ТТК.docx

    Приложение_№2.1._к_документации_Тех.задание.doc

    3.1._Приложение_№_А_к_Заявке.docx

    1_Приложение__№2.2.2.к__документации_Смета_ремонт__входной__группы.xlsx

    1аПриложение__№2.2.1_к__документации_Смета_ремонт__помещений.xlsx

    388-СП-237_рем_здани_с.Пестрецы_ц.з.155660.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-46

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Alsu.Yarullina@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яруллина Алсу Фаридовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сопоставление коммерческих предложений-237 Выполнение работ по ремонту здания Пестречинского РУЭС по адресу: с.Пестрецы, ул. Гаврилова, 22

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 09:00 GMT +318.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155660Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопоставление коммерческих предложений-237 Выполнение работ по ремонту здания Пестречинского РУЭС по адресу: с.Пестрецы, ул. Гаврилова, 22

    Начальная цена

    367 464,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Республика Татарстан, с.Пестрецы, ул. Гаврилова,22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Окончание работ не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СП-237 Выполнение работ по ремонту здания Пестречинского РУЭС по адресу: с.Пестрецы, ул. Гаврилова, 22"

    Кол-во: 1.000

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