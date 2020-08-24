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    Главная / Торги / Текущий ремонт кровли корпуса №42 для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Текущий ремонт кровли корпуса №42 для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155657Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155657

    Наименование закупки

    Текущий ремонт кровли корпуса №42 для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 15:32

    Документация процедуры

    ТЗ_ремонт_кровли_2020г.rar

    Проект_договора_ремонт_кровли.docx

    Документация_для_проверки_благонадежности_Поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу_(2).docx

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    lvv@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврушин Владимир Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Текущий ремонт кровли корпуса №42 для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 12:00 GMT +324.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155657Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт кровли корпуса №42 для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    783 076,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, Владимирская обл., Александровский р-н, пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10, Балакиревский филиал АО «Газпром бытовые системы»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: предоплата 50% от стоимости работ, окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения предоплаты на расчетный счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и устройство кровель : текущий ремонт кровли, демонтаж, монтаж кровельного покрытия"

    Кол-во: 699.800

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