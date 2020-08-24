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Наименование закупки
Текущий ремонт кровли корпуса №42 для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 15:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
lvv@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврушин Владимир Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущий ремонт кровли корпуса №42 для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2020 12:00 GMT +324.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155657Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт кровли корпуса №42 для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
783 076,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Владимирская область, Владимирская обл., Александровский р-н, пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10, Балакиревский филиал АО «Газпром бытовые системы»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: предоплата 50% от стоимости работ, окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения предоплаты на расчетный счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Кол-во: 699.800
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