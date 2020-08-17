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Наименование закупки
Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град (ЗнП 1273) Новгород
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 15:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Контактный телефон
+7 818 265-52-01
Факс
+7 499 999-82-83
Адрес электронной почты
Nadezhda.Karanina@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каранина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град (ЗнП 1273) Новгород
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 12:00 GMT +317.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155654Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град (ЗнП 1273) Новгород
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новгородская область, д. Подберезье, ул. Связистов, 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, стоимость доставки входит в стоимость ТМЦ, работа только по ЭДО!
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Кол-во: 37.500
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