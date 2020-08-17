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    Главная / Торги / Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град (ЗнП 1273) Новгород

    Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град (ЗнП 1273) Новгород

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155654Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155654

    Наименование закупки

    Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град (ЗнП 1273) Новгород

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 15:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Контактный телефон

    +7 818 265-52-01

    Факс

    +7 499 999-82-83

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Karanina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каранина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град (ЗнП 1273) Новгород

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 12:00 GMT +317.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155654Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град (ЗнП 1273) Новгород

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, д. Подберезье, ул. Связистов, 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, стоимость доставки входит в стоимость ТМЦ, работа только по ЭДО!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град"

    Кол-во: 37.500

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