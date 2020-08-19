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    Главная / Торги / Поставка бумаги для офисной техники

    Поставка бумаги для офисной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155652Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155652

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для офисной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 15:36

    Документация процедуры

    Тех_задание_бумага_для_офисной_техники.docx

    Рамочный_Договор_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРБИТА"
    Все закупки и тендеры АО "ОК"ОРБИТА"

    Юридический адрес

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    Почтовый адрес

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-04-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki2@ok-orbita.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатенко Маргарита Эдуардовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумаги для офисной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155652Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для офисной техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Ольгинка, ул. Приморская 18. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору производится Покупателем по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения оригинала счета, счета-фактуры. Срок и условия поставки: Не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Заказа. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ОК"ОРБИТА"
    Все закупки и тендеры АО "ОК"ОРБИТА"

    Адрес местонахождения

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "бумаги для офисной техники "

    Кол-во: 150.000

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