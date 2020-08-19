Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по договору производится Покупателем по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения оригинала счета, счета-фактуры. Срок и условия поставки: Не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Заказа. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика.