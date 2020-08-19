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    Главная / Торги / Поставка кальция хлористого для Ноябрьского УИРС

    Поставка кальция хлористого для Ноябрьского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155650Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155650

    Наименование закупки

    Поставка кальция хлористого для Ноябрьского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 15:02

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Типовой)._БС_поставка.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 34949 2-46-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.kuzminykh@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьминых Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кальция хлористого для Ноябрьского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155650Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кальция хлористого для Ноябрьского УИРС

    Начальная цена

    1 219 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Бухаровское месторождение находится в 8 км к западу от г. Бисерть в Бисертском городском округе Свердловской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 дней с момента поставки Товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 дней с момента поставки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кальций хлористый технический ГОСТ 450-77"

    Кол-во: 50.000

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