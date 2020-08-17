Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за Товар производятся Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Продавца в течение 15 рабочих дней с момента передачи Товара и подписания товарной накладной. Транспортные расходы входят в стоимость товара.