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    Главная / Торги / поставка web камер

    поставка web камер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155645Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155645

    Наименование закупки

    поставка web камер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 14:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Контактный телефон

    (861)221-86-58

    Факс

    +7 861 221-86-63

    Адрес электронной почты

    o.zaitseva@south.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцева Ольга Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка web камер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 07:00 GMT +317.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155645Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка web камер

    Начальная цена

    96 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, 350062 г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Атарбекова 1/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеокамера веб Logitech Webcam C310 HD 30К/С 1280х720 CMOS 1.3Мпикс 80х30х70ММ кабель 1.5М"

    Кол-во: 16.000

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