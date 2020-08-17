www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка web камер
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 14:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Контактный телефон
(861)221-86-58
Факс
+7 861 221-86-63
Адрес электронной почты
o.zaitseva@south.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцева Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка web камер
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 07:00 GMT +317.08.2020 07:0017.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155645Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка web камер
Начальная цена
96 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, 350062 г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Атарбекова 1/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Доставка за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Кол-во: 16.000
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