Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору производится Покупателем по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной (Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета. Доставка за счет Поставщика.