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    Главная / Торги / Поставка жестких дисков

    Поставка жестких дисков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 06:0028.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155636Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155636

    Наименование закупки

    Поставка жестких дисков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 14:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жестких дисков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.08.2020 06:00 GMT +328.08.2020 06:0028.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155636Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жестких дисков

    Начальная цена

    529 405,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара - 443099, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю. Доставку включить в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WD10EZEX 1 ТБ SATA III"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий HP ST2000NM0033 2 ТБ SATA"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Диск жесткий HDD HPE 507284-001 300 ГБ SAS 2.5" 10000 об/мин 6 Гбит/c HotPlug DP"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Диск жесткий HDD HP 459319-001 500 ГБ SATA 3.5" 7200 об/мин 300 Мб/с"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Диск жесткий HP 653957-001 600 ГБ SAS 2.5" 10000 об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Диск жесткий НР 900 ГБ 10000 об/мин 2.5" SAS HDD Enterprise 3yr Warranty Hard Drive для сервера 600 Мб/с"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Диск жесткий HPE 656108 -001 1 ТБ SATA 2.5" 7200 об/мин 6 Гбит/cек"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Диск жесткий HP ST1000NM0033 1 ТБ SATA"

    Кол-во: 5.000

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