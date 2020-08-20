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    Главная / Торги / Триммеры бензиновые и комплектующие

    Триммеры бензиновые и комплектующие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155631Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155631

    Наименование закупки

    Триммеры бензиновые и комплектующие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 15:42

    Документация процедуры

    Тех.задание_триммеры_и_комплектующие.pdf

    проект_договора_триммеры.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1180

    Факс

    Адрес электронной почты

    30123@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамонов Юрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Триммеры бензиновые и комплектующие

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 11:00 GMT +320.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155631Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Триммеры бензиновые и комплектующие

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калужская область, 248035, г. Калуга ул. Взлетная 44Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, безналичная оплата. Срок поставки 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Триммер бензиновый Husqvarna 143R-II"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Катушка (головка) триммерная T45X"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Масло для двухтактных двигателей HP Husqvarna"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Смазка для редуктора"

    Кол-во: 4.000

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