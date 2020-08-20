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Наименование закупки
Приобретение Док-станции Tripplite U444-06N-H4GUBC HDMI, PD Charging, RJ-45, USB 3.0
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 13:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-44-35
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
rodin-fv@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родин Федор Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Док-станции Tripplite U444-06N-H4GUBC HDMI, PD Charging, RJ-45, USB 3.0
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 07:00 GMT +320.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155622Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Док-станции Tripplite U444-06N-H4GUBC HDMI, PD Charging, RJ-45, USB 3.0
Начальная цена
4 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По счету, без оформления договорного документа - 7 календарных дней. Стоимость доставки включить в цену товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 1.000
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