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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Прибор КИП Овен
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 13:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
Почтовый адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Контактный телефон
25-36-26
Факс
+7 4872 25-36-18
Адрес электронной почты
t110006@tulagorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мирчук Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прибор КИП Овен
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 17:30 GMT +319.08.2020 17:3019.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155609Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прибор КИП Овен
Начальная цена
13 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тульская область, г. Тула, проезд Энергетиков, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ТУЛАГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Наименование заказчика
АО ТУЛАГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Кол-во: 3.000
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