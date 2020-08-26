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    Главная / Торги / Поставка прицепов МЗСА для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Поставка прицепов МЗСА для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155608Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155608

    Наименование закупки

    Поставка прицепов МЗСА для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 14:37

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Техническое_задание_ГПП_ИП_45.pdf

    Техническое_задание_ГПП_ИП_46.pdf

    Техническое_задание_ГПП_ИП_46-1.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прицепов МЗСА для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2020 09:00 GMT +326.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155608Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прицепов МЗСА для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    920 141,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область,Нижегородская область, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Павловская, д. 14 б; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26; Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прицеп к легковым автомобилям с откидной платформой МЗСА 817717.015 R16 750КГ 4794х2083х922ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Прицеп к легковым автомобилям off-road МЗСА 817717.015 R16 428КГ 4794х2083х922ММ для мототехники и других грузов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Прицеп к легковым автомобилям МЗСА 832254.211 R14С 1610КГ 6000х2549х1170ММ для коммерческих перевозок"

    Кол-во: 1.000

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    142 000
    Лоты:
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    Регион:
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