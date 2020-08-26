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Наименование закупки
Поставка прицепов МЗСА для нужд ООО «Газпром проектирование»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 14:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36982
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
sershova@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ершова Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка прицепов МЗСА для нужд ООО «Газпром проектирование»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2020 09:00 GMT +326.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155608Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прицепов МЗСА для нужд ООО «Газпром проектирование»
Начальная цена
920 141,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область,Нижегородская область, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Павловская, д. 14 б; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26; Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% в течение 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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