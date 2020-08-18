Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка цемента марки М4 00 в мешках для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Поставка цемента марки М4 00 в мешках для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 03:0018.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155604Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155604

    Наименование закупки

    Поставка цемента марки М4 00 в мешках для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 13:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34139 7-84-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kurakinrr@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куракин Ринат Робертович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка цемента марки М4 00 в мешках для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 03:00 GMT +318.08.2020 03:0018.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155604Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка цемента марки М4 00 в мешках для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Начальная цена

    11 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Удмуртская Республика, Можгинский район, муниципальное образование «Большепудгинское» промплощадка ЛПУМГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату продукции в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент М 400 ГОСТ 30515-97"

    Кол-во: 1.700

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 264206
    Поставка ультрацемента для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" (КР 2022)
    Поставка ультрацемента для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" (КР 2022)
    264206
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    738 396
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 120739
    Поставка строительных материалов для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"
    Поставка строительных материалов для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"
    120739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2019 00:00(GMT+03:00)
    38 336
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить