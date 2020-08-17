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    Главная / Торги / хозтовары

    хозтовары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155600Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155600

    Наименование закупки

    хозтовары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 14:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Юридический адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 83147 7-02-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    aprc2@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермолаев Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозтовары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 08:00 GMT +317.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155600Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозтовары

    Начальная цена

    21 216,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Арзамас ул.Жуковского д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка в течении 10 дней с даты заключения договора, оплата втечении 15 рабочихдней с даты поставки и приемки товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Адрес местонахождения

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство дезинфицирующее Сульфохлорантин-Д 1КГ ЗАО "Завод Оргсинтез Ока" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее Хлорамин-Б порошок кристаллы от белого до светло-желтого цвета с легким запахом хлора пакет п/э 1КГ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Средство дезинфицирующее Цедрус Неосепт антисептик кожный 5Л ООО Инновация Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Мыльница пластмассовая открытая настольная (арт.233, код 19021109)"

    Кол-во: 2.000

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