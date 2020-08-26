Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Рохли в филиалы ПАО Ростельком

    Рохли в филиалы ПАО Ростельком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 22:0026.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155596Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155596

    Наименование закупки

    Рохли в филиалы ПАО Ростельком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 13:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 952 829-12-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    Bogdan.Lukash@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукаш Богдан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Рохли в филиалы ПАО Ростельком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2020 22:00 GMT +326.08.2020 22:0026.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155596Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рохли в филиалы ПАО Ростельком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодар, красная 59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по счету в течении 7 календарных дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в цену

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить