Цена договора и требования к обеспечению

оплата по счету в течении 7 календарных дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в цену

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 2.000

"Позиция 2" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 16" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 18" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Тележка гидравлическая, рохля GROST GT2500E 211519 для работы с европаллетами, укладки товаров и их внутреннего перемещения 2500кг" Кол-во: 1.000