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    Главная / Торги / Поставка катионита КУ-2-8 для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка катионита КУ-2-8 для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.08.2020 20:0016.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155590Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155590

    Наименование закупки

    Поставка катионита КУ-2-8 для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 12:37

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-48

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    shestakovalp@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шестакова Людмила Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка катионита КУ-2-8 для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.08.2020 20:00 GMT +316.08.2020 20:0016.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155590Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка катионита КУ-2-8 для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    265 186 426,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катионит в натриевой форме КУ-2-8 высший сорт ГОСТ 20298-74"

    Кол-во: 2526.000

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    Прием заявок:
    08.04.2019 00:00(GMT+03:00)
    223 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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