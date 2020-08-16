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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка катионита КУ-2-8 для нужд АО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 12:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-48
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
shestakovalp@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шестакова Людмила Павловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка катионита КУ-2-8 для нужд АО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.08.2020 20:00 GMT +316.08.2020 20:0016.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155590Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка катионита КУ-2-8 для нужд АО "Томскгазпром"
Начальная цена
265 186 426,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Томск, Причальная,10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 2526.000
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