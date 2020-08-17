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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка алкотестера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 12:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Почтовый адрес
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Контактный телефон
+7 83164 6-31-68
Факс
+7 83164 6-31-23
Адрес электронной почты
kuzpni@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пануров Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алкотестера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155585Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алкотестера
Начальная цена
59 900,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Воротынский район, п.Кузьмияр, ул.Центральная, д.17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором и документацией закупки, по согласованию с заказчиком. Характеристики товара прописаны в комментариях
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Кол-во: 1.000
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