Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Контейнеры МК-01

    Контейнеры МК-01

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155584Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155584

    Наименование закупки

    Контейнеры МК-01

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 11:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Психиатрическая больница № 2 г.Нижнего Новгорода"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Юридический адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    Почтовый адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Контактный телефон

    +7 831 282-33-20 доб. 3

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakazpb2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минаев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Контейнеры МК-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 00:00 GMT +317.08.2020 00:0017.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155584Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контейнеры МК-01

    Начальная цена

    35 455,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород ул.Июльских дней д.28 складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 банковских дней после поставки транспортом Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Адрес местонахождения

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер медицинский МК-01 для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов 1100СМ3;^МЛ желтый 1ШТ"

    Кол-во: 500.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 264201
    Поставка расходных материалов для реанимации
    Поставка расходных материалов для реанимации
    264201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    236 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 262714
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    262714
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 264046
    поставка кабеля и манжеты
    поставка кабеля и манжеты
    264046
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    29 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 263928
    Поставка расходных материалов
    Поставка расходных материалов
    263928
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    34 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263427
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    263427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Молния Ямал
    Ценовой запрос № 261400
    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО "Молния Ямал"
    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО "Молния Ямал"
    261400
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 262663
    Поставка лекарственных препаратов №3
    Поставка лекарственных препаратов №3
    262663
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 260343
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    260343
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить