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    Главная / Торги / Поверка счетчика ХВС

    Поверка счетчика ХВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155583Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155583

    Наименование закупки

    Поверка счетчика ХВС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 11:48

    Документация процедуры

    Запрос_КП_-_поверка_счетчика_ХВС.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Почтовый адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Контактный телефон

    +7 831 234-06-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    usznzakupki@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Судаева Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поверка счетчика ХВС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 08:00 GMT +317.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155583Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поверка счетчика ХВС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603043, г.Н.Новгород, ул. Челюскинцев, д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 5 раб. дней с момента подписания договора на основании выставленного счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поверка счетчика-расходомера КМ-5"

    Кол-во: 1.000

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