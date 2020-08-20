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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Сканеры Fujitsu FI-7030
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 11:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Контактный телефон
+7 495 276-31-00
Факс
--
Адрес электронной почты
aleksandr.vl.sakharov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сахаров Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сканеры Fujitsu FI-7030
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155580Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сканеры Fujitsu FI-7030
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Московская область, Московская область, 143421, Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение А, Б2 (корпус 5, этаж 3)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата, доставка до двери. Договор не заключаем, оплата по счету.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Кол-во: 3.000
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