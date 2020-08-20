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    Главная / Торги / Сканеры Fujitsu FI-7030

    Сканеры Fujitsu FI-7030

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155580Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155580

    Наименование закупки

    Сканеры Fujitsu FI-7030

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 11:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Контактный телефон

    +7 495 276-31-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aleksandr.vl.sakharov@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сахаров Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сканеры Fujitsu FI-7030

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155580Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сканеры Fujitsu FI-7030

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, 143421, Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение А, Б2 (корпус 5, этаж 3)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата, доставка до двери. Договор не заключаем, оплата по счету.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
    Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сканер Fujitsu FI-7030"

    Кол-во: 3.000

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