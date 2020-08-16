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    Главная / Торги / поставка масел и жидкостей

    поставка масел и жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.08.2020 22:0016.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155576Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155576

    Наименование закупки

    поставка масел и жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 11:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-37-26

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    a.alehin@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алехин Андрей Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка масел и жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.08.2020 22:00 GMT +316.08.2020 22:0016.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155576Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел и жидкостей

    Начальная цена

    187 604,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО "Газпом добыча Оренбург", 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.Донгузская,34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, не более 15 рабочих дней в срок со дня осуществления поставки продукции Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло компрессорное минеральное Лукойл Стабио 150 203Л 180КГ ISO 150 бочка СТО 79345251-018-2009 Россия"

    Кол-во: 720.000

    "Позиция 2"

    "Жидкость стеклоомывающая LiquiMoly Antifrost Scheiben-Frostschutz зимняя 4Л; ДМ³ -25ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 3"

    "Антифриз концентрат Лукойл Antifreeze red G12 красный канистра 5КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС Россия"

    Кол-во: 80.000

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