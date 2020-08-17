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    Главная / Торги / Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО «Газпром недра».

    Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО «Газпром недра».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155575Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155575

    Наименование закупки

    Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО «Газпром недра».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 12:48

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    a.mogileva@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Могилева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО «Газпром недра».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 11:00 GMT +317.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155575Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для производства ремонтных работ для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО «Газпром недра».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, г. Раменское, ул Москворецкая 64Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи вертикальные тканевые Милан 4221 кремовый 89ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Лента клейкая двусторонняя Homakoll для укладки напольных покрытий 0.05ММх10М"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Порог-стык одноуровневый Artens 900х60мм алюминий венге"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Плинтус Ideal Система С80 291 напольный ПВХ орех 2200х80х2ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Краска акриловая Luxens база А белая матовая 10Л для обоев"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Клей водно-дисперсионный Ideal 301 ведро пластковое 4КГ для бытовых ПВХ-покрытий"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Покрытие ковровое плитка VVK Nova 82 0.5х0.5М 6ММ серое полипропилен KM4"

    Кол-во: 15.000

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