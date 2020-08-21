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Наименование закупки
Поставка офисной мебели для нужд администрации ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 11:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
d.tikhonov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонов Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели для нужд администрации ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155574Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели для нужд администрации ООО "Газпром недра"
Начальная цена
1 339 575,17
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленные товары производится Покупателем: - в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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