Поставка офисной мебели для нужд администрации ООО "Газпром недра"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за поставленные товары производится Покупателем: - в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора.