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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для нужд администрации ООО "Газпром недра"

    Поставка офисной мебели для нужд администрации ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155574Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155574

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для нужд администрации ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 11:18

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.docx

    Техническое_задание_на_поставку_товара.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 775-95-75

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    d.tikhonov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонов Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели для нужд администрации ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155574Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели для нужд администрации ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    1 339 575,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленные товары производится Покупателем: - в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф офисный средний ТИП 6 800х450х1348ММ шамони темный ЛДСП 16/25ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тумба офисная приставная ТИП 1 700х400х750ММ шамони темный ЛДСП 25/16ММ ПВХ 0.4 и 2ММ ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Тумба офисная приставная ТИП 2 394х454х595ММ шамони темный ЛДСП 25/16ММ ПВХ 0.4 и 2ММ ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Стол офисный криволинейный правый 1400х900х750ММ шамони темный ЛДСП 25/16ММ ПВХ 0.4 и 2ММ ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стол офисный криволинейный левый 1400х900х750ММ шамони темный ЛДСП 25/16ММ ПВХ 0.4 и 2ММ ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф офисный гардероб ТИП 4 800х450х2116ММ шамони темный ЛДСП 16/25ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Тумба офисная под оргтехнику 220х520х465ММ серая металлическая ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Шкаф офисный высокий глухой ТИП 3 712х374х2171ММ клен ЛДСП 2-дверный ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф офисный комбинированный ТИП 2 357х374х2171ММ клен ДСП 2-дверный ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Тумба офисная сервисная на колесах ТИП 1 122х53х607ММ клен ЛДСП 25ММ ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Тумба офисная мобильная ТИП 1 431х470х642ММ клен ЛДСП 25ММ ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Стол офисный приставной ТИП 1 820х596х654ММ клен ЛДСП 25ММ ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Стол офисный широкий ТИП 1 1600х800х745ММ клен ЛДСП 25ММ ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Брифинг-приставка радиусная к столам Тип 1 400х800х745ММ клен ЛДСП 25ММ ООО Квадострой Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Шкаф офисный гардероб ТИП 1 592х374х2171ММ клен ЛДСП 25ММ ПВХ 2 и 0.45ММ 2-дверный ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Стул офисный для посетителей ТИП 1 металл/пластик ткань черный 560х46х820ММ ООО Квадрострой Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Кресло компьютерное для руководителя тип 4 Riva Chair 6002-1 искусственная кожа, металл черное 108/118х60х61СМ синхронный механизм с фиксацией Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 18"

    "Кресло компьютерное для руководителя тип 3 George искусственная кожа черное 115/125х50х51СМ MultiBlock Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Кресло компьютерное тип 2 Zet Gamming Gun shield 20M экокожа, сетка, пластик оранжево-черное 53х59х125/136СМ 18.5КГ Top Gun Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Кресло компьютерное для рукодителя тип 1 Chairman 701 экокожа, сетка, металл черное 47х48х119/129СМ синхронный механизм"

    Кол-во: 1.000

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