Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по оформлению мероприятия НОРД ГОЛД

    Оказание услуг по оформлению мероприятия НОРД ГОЛД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155560Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155560

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оформлению мероприятия НОРД ГОЛД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 11:09

    Документация процедуры

    ТЗ_оформление_НОРД_ГОЛД_(1).pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    APicheguzova@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пичегузова Алла Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по оформлению мероприятия НОРД ГОЛД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 15:00 GMT +317.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155560Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оформлению мероприятия НОРД ГОЛД

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с ТЗ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по оформлению мероприятия НОРД ГОЛД"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить