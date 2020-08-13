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    Главная / Торги / Цемент для Кемеровского филиала

    Цемент для Кемеровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 20:0013.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155559Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155559

    Наименование закупки

    Цемент для Кемеровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 10:22

    Документация процедуры

    Реквизиты.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)377147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksej.Filippovykh@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филипповых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Цемент для Кемеровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 20:00 GMT +313.08.2020 20:0013.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155559Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Цемент для Кемеровского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Автозаводская, 10В.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс 100%. Доставка до указанного адреса.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент М-400"

    Кол-во: 300.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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