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    Главная / Торги / Поставка товара-Жесткий диск внешний Seagate EXPANSION STEA1000400 1 TB

    Поставка товара-Жесткий диск внешний Seagate EXPANSION STEA1000400 1 TB

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:3017.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155551Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155551

    Наименование закупки

    Поставка товара-Жесткий диск внешний Seagate EXPANSION STEA1000400 1 TB

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 10:00

    Документация процедуры

    Договор_поставки_жестких_дисков.docx

    Анкета.docx

    Сведения_об_НМЦД_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шагина Татьяна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара-Жесткий диск внешний Seagate EXPANSION STEA1000400 1 TB

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 10:30 GMT +317.08.2020 10:3017.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155551Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара-Жесткий диск внешний Seagate EXPANSION STEA1000400 1 TB

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 1-2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка товара-Жесткий диск внешний Seagate EXPANSION STEA1000400 1 TB"

    Кол-во: 23.000

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