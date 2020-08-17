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    Главная / Торги / Поставка огнетушителей

    Поставка огнетушителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 13:0017.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155550Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155550

    Наименование закупки

    Поставка огнетушителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 10:18

    Документация процедуры

    Спецификация_на_поставку_огнетушителей.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-31-94

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    amaiboroda@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Майборода Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка огнетушителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 13:00 GMT +317.08.2020 13:0017.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155550Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнетушителей

    Начальная цена

    499 621,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсоветРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течении 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа, следующего за отчетным.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-35(з) 6А 233В АВСЕ 35КГ 300х970ММ 6М 20С 48.3КГ ТУ 4854-004-69930221-2011"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10 АВС 10КГ 4М 15С 14КГ ОП-901010 ТУ 4854-015-82498076-201"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель порошковый ОП-25(з) 10А 233В АВСЕ 25КГ 6М 20С 36КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4(з) 2А 55В АВСЕ 4КГ 3М 10С 6.3КГ ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 153.000

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель порошковый ОП-5 2А 70В АВС 5КГ 160x505ММ 3М 10С ОП-901005 ТУ4854-015-82498076-201"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 6"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8(з) 4А 144В АВСЕ 8КГ 170х580ММ 4М 15С 10.1КГ ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10(з) 4А 144В АВСЕ 10КГ 170х650ММ 4М 15С 14.3КГ ТУ 4854-027042315166-98"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 8"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В АВСЕ 5КГ 160х505ММ 3М 10С 7.3КГ ГОСТ Р 51057-97"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 9"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (з) ВСЕ 2КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-5 В,С 5Л ОУ-903005 ТУ 4854-015-82498076-201"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Огнетушитель Пиростикер Пирохимика АСТ 45 АВСЕ 45Л СТО 4854-001-66926383-2010"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Огнетушитель Пиростикер Пирохимика АСТ 15 АВСЕ 15Л СТО 4854-001-66926383-2010"

    Кол-во: 66.000

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