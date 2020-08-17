Условия договора

Условия оплаты и доставки

оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течении 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа, следующего за отчетным.