www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Блоки вентиляторные NEC, маршрутизатор, коммутатор, жёсткий диск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 09:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 34922 3-13-49
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
gasumova-tyu@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гасумова Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блоки вентиляторные NEC, маршрутизатор, коммутатор, жёсткий диск
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 22:00 GMT +317.08.2020 22:0017.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155540Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блоки вентиляторные NEC, маршрутизатор, коммутатор, жёсткий диск
Начальная цена
119 947,16
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629000 Салехард ул. Гаражная 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка до склада покупателя включена в стоимость ТМЦ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.