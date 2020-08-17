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    Главная / Торги / Блоки вентиляторные NEC, маршрутизатор, коммутатор, жёсткий диск

    Блоки вентиляторные NEC, маршрутизатор, коммутатор, жёсткий диск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 22:0017.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155540Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155540

    Наименование закупки

    Блоки вентиляторные NEC, маршрутизатор, коммутатор, жёсткий диск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 09:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 34922 3-13-49

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    gasumova-tyu@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасумова Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Блоки вентиляторные NEC, маршрутизатор, коммутатор, жёсткий диск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 22:00 GMT +317.08.2020 22:0017.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155540Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блоки вентиляторные NEC, маршрутизатор, коммутатор, жёсткий диск

    Начальная цена

    119 947,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629000 Салехард ул. Гаражная 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до склада покупателя включена в стоимость ТМЦ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок вентиляторный NEC FAN-M Ipasolink 1000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Блок вентиляторный NEC FAN-С Ipasolink 400"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Блок вентиляторный NEC FAN C-NODE C node"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Маршрутизатор NSGate NSG-900/4WL WAN Fast Ethernet с платами 2E1S"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Коммутатор неуправляемый D-Link DES-1008D/L2B 8x10/100Base-TX"

    Кол-во: 2.000

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