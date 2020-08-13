Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / VoIP телефон Yealink SIP-T58A

    VoIP телефон Yealink SIP-T58A

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155532Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155532

    Наименование закупки

    VoIP телефон Yealink SIP-T58A

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 09:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 863 244-24-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dina.Dudukina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудукина Дина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    VoIP телефон Yealink SIP-T58A

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 16:00 GMT +313.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155532Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    VoIP телефон Yealink SIP-T58A

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, г. Астрахань, ул.1-й Проезд Рождественского, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 7 рабочих дней после заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VoIP телефон Yealink SIP-T58A"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Модуль расширения Yealink EXP50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "VoIP телефон Fanvil X6"

    Кол-во: 14.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
    Ценовой запрос № 82795
    Поставка сенсорного киоска Априори 19 для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"
    Поставка сенсорного киоска Априори 19 для нужд ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"
    82795
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    80 339
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить