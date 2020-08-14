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    Главная / Торги / Закупка выключателя автоматического для филиала в Республике Татарстан.

    Закупка выключателя автоматического для филиала в Республике Татарстан.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155529Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155529

    Наименование закупки

    Закупка выключателя автоматического для филиала в Республике Татарстан.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 09:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8452)26-28-06

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    s.benkevich@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бенкевич Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка выключателя автоматического для филиала в Республике Татарстан.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155529Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка выключателя автоматического для филиала в Республике Татарстан.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Казань, ул. Рахимова 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договоренности, доставка силами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический ABB Tmax XT4N250TMD200-2900 1SDA068058R1 36кА 660В 200А 3P"

    Кол-во: 1.000

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