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    Главная / Торги / Архангельский филиал. Приобретение прицепа МЗСА

    Архангельский филиал. Приобретение прицепа МЗСА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 16:3014.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155525Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155525

    Наименование закупки

    Архангельский филиал. Приобретение прицепа МЗСА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 09:09

    Документация процедуры

    Дополнительные_требования_к_поставщику.docx

    Контактная_информация.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8142) 794153

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Natalya.Varaksina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вараксина Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Архангельский филиал. Приобретение прицепа МЗСА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 16:30 GMT +314.08.2020 16:3014.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155525Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Архангельский филиал. Приобретение прицепа МЗСА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 142Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течении 10 календарных дней. Доставка до адреса за счет поставщика. Поставщик должен работать в ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прицеп МЗСА 817711-012"

    Кол-во: 1.000

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