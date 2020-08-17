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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155522Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155522

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 08:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пануров Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155522Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    46 044,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Воротынский район, п.Кузьмияр, ул.Центральная, д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором и документацией закупки, по согласованию с заказчиком. Характеристики товара прописаны в комментариях

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент ПЦ 500-Д0 49МПа мешок 50КГ ГОСТ 31108-2016"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Труба из полипропилена PRO AQUA D32 PN20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Труба из полипропилена PRO AQUA D32 PN20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Саморез 3.5ММх55ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Саморез по дереву 3.5ММх51ММ сталь фосфатированный"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 6"

    "Известь гашеная пушонка 1 сорт"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Сифон для раковины Santek Пилот 40ММ пластик 1WH108698"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Столб ограждения 80х80х1.8х6000ММ RAL 6005 зеленый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Труба полиэтиленовая двухслойная профилированная СПИРОЛАЙН ПЭВП L-0,5до13,5М Диаметр 360–2800ММ 60°С SN2-SN16 ТУ 22.21.21-036-73011750-2017 ООО "Группа Полипластик" Россия"

    Кол-во: 186.000

    "Позиция 10"

    "Пистолет Soudal PRO черный для герметика 300МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Сетка стальная рабица 16х16ММ"

    Кол-во: 83.000

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