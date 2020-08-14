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    Главная / Торги / Закупка строительных материалов для Самарского филиала

    Закупка строительных материалов для Самарского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155519Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155519

    Наименование закупки

    Закупка строительных материалов для Самарского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 08:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    3532 57-41-62

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    ekaterina.morkovkina@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морковкина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка строительных материалов для Самарского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 08:00 GMT +314.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155519Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных материалов для Самарского филиала

    Начальная цена

    83 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Самарская область, с. Красный Яр ул. п. Восточный 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в стоимость товара включить доставку до адреса поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профнастил СС10 1160x3000мм"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 2"

    "Труба металлическая профильная сталь 40x20мм 1.5мм"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 5.5x25мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой, прессшайбой"

    Кол-во: 2500.000

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