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Наименование закупки
Поставка сигнализаторов давления для Сахалинского ЛПУМТ в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 08:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 4242 49-12-23
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
a.boldyrev@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болдырев Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка сигнализаторов давления для Сахалинского ЛПУМТ в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.08.2020 20:00 GMT +316.08.2020 20:0016.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155513Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сигнализаторов давления для Сахалинского ЛПУМТ в 2020 году
Начальная цена
106 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинское ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск», 693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Мира пр-кт, 2б/5 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки Поставка осуществляется партиями по заявкам с 30.08.2020 по 31.12.2020 года
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 2.000
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