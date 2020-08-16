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    Главная / Торги / Поставка сигнализаторов давления для Сахалинского ЛПУМТ в 2020 году

    Поставка сигнализаторов давления для Сахалинского ЛПУМТ в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.08.2020 20:0016.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155513Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155513

    Наименование закупки

    Поставка сигнализаторов давления для Сахалинского ЛПУМТ в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 08:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 4242 49-12-23

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    a.boldyrev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болдырев Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сигнализаторов давления для Сахалинского ЛПУМТ в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.08.2020 20:00 GMT +316.08.2020 20:0016.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155513Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сигнализаторов давления для Сахалинского ЛПУМТ в 2020 году

    Начальная цена

    106 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинское ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск», 693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Мира пр-кт, 2б/5 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Поставка осуществляется партиями по заявкам с 30.08.2020 по 31.12.2020 года

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигнализатор давления Садко-107 ТЖИУ.406423.004-03 IP54 0.09..0.5МПа с демпфером 15 лет 2КГ"

    Кол-во: 2.000

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