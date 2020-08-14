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    Главная / Торги / Приобретение сотового телефона для Пензенского филиала

    Приобретение сотового телефона для Пензенского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155510Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155510

    Наименование закупки

    Приобретение сотового телефона для Пензенского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 07:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (846)340-58-84

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    yu.shlyakhova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шляхова Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение сотового телефона для Пензенского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 17:00 GMT +314.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155510Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение сотового телефона для Пензенского филиала

    Начальная цена

    40 667,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г. Пенза, ул. Нейтральная, 1ЖРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчет в течение 7 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон сотовый смартфон Apple iPhone 8 Plus MX242RU/A 5.5" 4Гбайт 128Гбайт серый космос"

    Кол-во: 1.000

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