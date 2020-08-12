Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка силами поставщика до склада покупателя (доставку включить в цену, не выделять отдельно). Отсрочка платежа 45 кал.дней (для субъектов МСП - 15 рабочих дней). Возможна оплата по счёту без договора в течение 7 дней после поставки.