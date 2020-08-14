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    Главная / Торги / СРОЧНО!!! Розетки и рамки установочные

    СРОЧНО!!! Розетки и рамки установочные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155504Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155504

    Наименование закупки

    СРОЧНО!!! Розетки и рамки установочные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 07:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-42-61

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    kazymova-ia@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казымова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СРОЧНО!!! Розетки и рамки установочные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 18:00 GMT +314.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155504Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СРОЧНО!!! Розетки и рамки установочные

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермь, ул.Пихтовая, 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика до склада покупателя (доставку включить в цену, не выделять отдельно). Отсрочка платежа 45 кал.дней (для субъектов МСП - 15 рабочих дней). Возможна оплата по счёту без договора в течение 7 дней после поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка электрическая одноместная IEK РКС-20-30-П-К ПРАЙМЕР CKK-40D-RSZB2-K01-K с заземлением с защитными шторками 220В 10А скрытой установки"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 2"

    "Рамка установочная суппорт IEK CKK-40D-RSU4-075-K01 для установки в кабель-канал модульных изделий B75 x H150 x L10мм 2"

    Кол-во: 80.000

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